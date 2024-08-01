〈美股盤後〉鮑爾透露9月可能降息 費半狂飆7% 標普創2月以來最佳日

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-08-01 05:30

聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋 9 月可能降息的「鴿派」言論，2 年期美債殖利率走高，美股主指週三 (31 日) 全數收紅。道瓊指數漲 99.46 點，那指漲 2.64%。標普收紅 1.58%，創 2 月以來最佳日。台積電 ADR (TSM-US) 飆升 7.29%，加上輝達瘋漲超 12%，引領費半強彈超 7%。

單月來看，道瓊 7 月強漲 4.46%，那指月跌 0.75%，標普月漲幅達 1.17%。羅素 2000 種小型股指數漲超過 10%。

聯準會週三宣布維持基準利率在 5.25% 到 5.5% 的區間，決策聲明中雖未明顯示意 9 月開始降息，但聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 召開記者會稱，他們已經有信心通膨已朝持續降往 2% 的路徑進展。最快在 9 月降息選項就會出現在檯面上。

不過，鮑爾也打預防針表示，過早降息可能會逆轉通膨的改善進程、過晚降息可能會對經濟造成不當的削弱，美國央行將仔細評估未來的決策數據，目前尚未對未來的會議做出任何決定。

聯準會公布利率決定前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，連續第四個月下滑，為今年 2 月以來新低。勞動市場轉疲、通膨降溫，使 9 月降息的呼聲更為高漲。

另外，日銀 (BOJ) 週三意外再次升息，將基準利率提高從 0 到 0.1% 的區間，上調至 0.25% 左右，同時公布縮減巨額債券購買計畫的決定。日本財務省同日證實，日本當局在期間總共花了 5.53 兆日元 (約 368 億美元) 來支撐日元匯率，日元匯率反彈至 4 個月最高。

WTI 油價週三跳漲，原因是哈瑪斯首腦哈尼雅 (Ismail Haniyeh) 在伊朗首都德黑蘭住處遇刺身亡，再次引發外界對中東地區處於戰爭邊緣的擔憂。

美股週三 (31 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 99.46 點，或 0.24%，收 40,842.79 點。

那斯達克指數上漲 451.98 點，或 2.64%，收 17,599.4 點。

S&P 500 指數上漲 85.86 點，或 1.58%，收 5,522.3 點。

費城半導體指數大漲 343.03 點，或 7.01%，收 5,233.18 點。

NYSE FANG + 指數上漲 371.67 點，或 3.44%，收 11,160.64 點。

標普 11 大板塊中有 7 大板塊收紅，資訊科技領漲。醫療保健表現最差。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王普遍全揚。Meta (META-US) 上漲 2.51%；蘋果 (AAPL-US) 漲 1.50%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.73%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.90%。

台股 ADR 回神大漲。台積電 ADR (TSM-US) 飆升 7.29%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.51%；聯電 ADR (UMC-US) 強彈 12.72%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.47%。

企業新聞

荷蘭公司 ASML (ASML-US) 週三暴漲 8.93% 至每股 937.05 美元。美國正在考慮擴大所謂的外國直接產品規則，但出口關鍵晶片製造設備的盟友 (包括日本、荷蘭和南韓) 將被排除在外。

輝達 (NVDA-US) 狂飆 12.81% 至每股 117.02 美元。大摩看好資料中心業務將繼續貢獻公司未來 5 年的大部分成長，將輝達股票重新評為「首選股」，同時維持「增持」評等。

AMD (AMD-US) 勁揚 4.36% 至每股 144.48 美元。AMD 週二盤後公布獲利超預期，其人工智慧 (AI) 晶片的銷售持續增長，同時預測在 AI 晶片的需求保持強勁下，第三季營收將高於市場預期。

微軟週二盤後公布最新營收雖超乎市場預期，但是在智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud) 的表現略遜於市場預期，該股週三收低 1.08% 至每股 418.35 美元。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (KHC-US) 強漲 4.05% 至每股 35.21 美元。卡夫亨氏週三大幅下修全年有機銷售預期，顯示其零食和即食套餐價格上漲將給今年底前的消費者需求帶來壓力。

波音公司 (BA-US) 走高 2.00% 至每股 190.60 美元。波音週三表示，由於其商用飛機和國防項目繼續陷入困境，該公司上季虧損擴大，營收也低於分析師預期。

經濟數據

美國 7 月 ADP 新增就業人數報 12.2 萬，預期 14.7 萬，前值 15.5 萬

美國第二季勞動成本指數季增率報 0.9%，預期 1.0%，前值 1.2%

華爾街分析

巴黎 SG Prevoir 的組合經理 Fares Hendi 表示：「我對 AI 股財報非常滿意，這證明它不是泡沫。拋售並非因收益而是估值，一些投資人擔心泡沫，但情況並非如此。目前 AI 週期仍在持續。」

The Boock Report 執行長 Peter Boockvar 認為：「鮑爾估計想說將開始降息了，但與此同時，他知道在獲得更多時間和數據之前，他不必立即做出承諾。」