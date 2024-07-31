中研院上修我GDP至3.88% 示警這些物價漲 通膨不容小覷

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 14:56

中央研究院經濟研究所今 (31) 日公布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值，上修至 3.88%，與主要智庫機構同調，不過，電價和房屋租金調整、中南部颱風豪雨成災等影響持續，示警通膨不容小覷。

中研院表示，上半年出口優於預期，預計下半年國內景氣穩定復甦。

其中，內需方面，隨著消費者信心指數持續走升，就業市場穩定、股市交易活絡，再加上跨境旅遊和商務旅行需求暢旺，均有利維繫民間消費動能，預估全年實質民間消費成長率達 2.62%。

投資方面，由於 AI、高效能運算等新興科技需求持續擴增，將帶動相關供應鏈投資，可望挹注下半年民間投資動能，中研院預測全年實質民間投資年增率為 0.86%；而在政府及公營事業推動公共建設投資下，全年實質固定資本形成年增率為 2.16%。

對於外需，因高速運算和伺服器等需求續增，出口將穩定增長，並進一步帶動進口，中研院將低基期效應和物價因素納入考慮後，預期全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為 8.48%、8.23%。