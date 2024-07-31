祥翊抗癌用藥在美銷售供不應求 啟動產線優化明年產能擴增2倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 12:04

祥翊 (6676-TW) 旗下多重抗癌用藥 CPA-I 自去年在美國上市銷售出貨順暢，美國銷售夥伴持續追加訂單，產量供不應求，已經向美國 FDA 申請將產線由半自動轉至全自動生產，最快今年底前可獲核准，屆時預估產能可擴增 2 倍，並有助降低生產成本。

祥翊表示，CPA-I 在美國上市銷售短短半年，就成為祥翊第二大的主力產品，今年上半年營收比重達 15%，僅次於抗感染用藥 NFT。依目前市場需求推估，明年 CPA-I 的營收貢獻有機會躋身第一大，並同步帶動公司整體業績的成長。

祥翊今年上半年合併營收 2.33 億元，年增 31.68%，主要來自藥品需求增加，帶動銷售及分潤成長，及 CDMO 的新案業績同步挹注。

董事長吳永連表示，祥翊以法規相對嚴格的美國為首要目標市場，採取「銷售分潤」、「授權分潤」二大模式併進，藥證持有則依雙方協議。