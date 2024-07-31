【量大強漲股整理】台股吹起反攻要角?AI股有機會反彈，如何選股?

鉅亨研報 2024-07-31 17:12

加權指數，今日開低走高，終場下跌 24.22 點，收在 22199.35 點，成交量 3735 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 164.57 億，投信買超 59.97 億，自營商賣超 56.94 億，三大法人合計賣超 161.55 億，其中，投信連 21 買，累計 1205.79 億。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.64%，收在 934 元，台積電旗下首座歐洲 12 吋廠將於 8 月舉行動土典禮，是近年半導體大廠在歐洲投資創紀錄最神速動土的業者，此晶圓廠預計採用台積電 28／22 奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）技術，以及 16/12 奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術；(2317-TW)鴻海，上漲 1.02%，收在 198 元，經濟部明（1）日起實施國產車零組件自製比率，其中，鴻海旗下 (2258-TW) 鴻華先進，現有車輛產品包括電動車與巴士，國產零件比率超過四成，是目前國產零組件比重最高的廠商，成長動能可期；(2454-TW)聯發科，下跌 2.79%，收在 1220 元，今 ( 31 ) 日召開法說會，說明目前業績和未來營運展望，法人預期將會釋出樂觀消息，刺激股價上漲。

今日盤面焦點是 ODM 族群，隨著 GB200 即將開始大量出貨，ODM 族群今日全面止跌反彈；(2382-TW)廣達，上漲 0.74%，收在 272.5 元，6 月合併營收 1113 億元，月增 10%，年增 23%，GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月開始量產，可明顯貢獻營收，法人預估，廣達今年 EPS 上看 13.8 元，目標價上看 400 元；(6669-TW)緯穎，上漲 2.01%，收在 2030 元，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，三率均創歷史新高，今明兩年，3 大客戶 (META-US)Meta Platforms,(MSFT-US) 微軟，(AMZN-US)亞馬遜，都預計要大幅增加資本支出，企業可望迎來強勁成長動能，其中，AWS ASIC 伺服器，預計今年上半年出貨 600 - 1000 個機櫃，今年下半年出貨 4000 - 5000 個機櫃，出貨量大幅提升，營收將明顯成長；(2356-TW)英業達，上漲 0.85%，收在 47.7 元，地表最強晶片 GB200 近期進入量產，各家廠商訂單比例曝光，市場點名的英業達也名列其中，最快將在年底啟動出貨，挹注營收，未來也會持續研發浸沒式散熱系統，強化產業競爭力，此外，英業達自研晶片 VectorMesh 擁有低功耗, 高效能, 高彈性架構三大優勢，目前已取得台灣客戶訂單和產業巨頭訂單，也有利營收表現，董事長葉力誠指出，未來幾年營收和獲利表現將會穩定向上。

美國聯準會有望進入降息循環，讓市場資金持續從大型科技股轉移到對利率敏感的營建族群，(2524-TW) 京城，上漲 0.98%，收在 103.5 元，6 月營收 4.9 億元，年增 130%，台積電和多家科技大廠紛紛選定南部擴廠，不僅改變 南部產業結構，更會帶動就業人口南移，導致南部房市需求明顯成長，2024H2 京城將進入業績高峰期，再加上總計 2 次土地處分利益總計高達 10.99 億元，營收和獲利有望雙雙成長，帶動股價繼續上攻。

佳螢早在 7.29 股市期皇后節目中公開預告，降息受惠股，要鎖定的焦點就是在於營建資產股，點名預告 (2524-TW) 京城，跨入售地的【資產】題材 +【營建】族群的它，光是高雄的售地 + 受建物，貢獻 3.27 億元，EPS=0.88，去年 EPS=1.2，今年預估可賺 5 元，成長 3.3 倍，自然有表現空間!

點名預告 =>(2524-TW) 京城

93.2=>103⊕=>112.5⊕，連續兩天拉出兩根漲停⊕⊕

驗證佳螢經濟日報連八屆【選股冠軍】的實力!

佳螢一再的強調利基型的股票將是未來選股的重心!

資金從科技股轉移到，利率敏感性的資產股, 營建族群!

資服產業年度盛會「2024 數位應用週」已於昨 (30) 日登場，展開 AI 與軟體結合後的新面貌，軟體股預期將會大放異彩；(3029-TW)零壹，上漲 0.98%，收在 103 元，Google 發動史上最大併購，強化資安戰力，零壹有望成為主要受惠者，再加上 (NVDA-US) 輝達 GPU 大賣，持續推升零壹營收，6 月營收 15.93 億，年增 49%，經營團隊有信心，2024 年營收獲利均可達到雙位數的成長。

2023 年台電轉供給民間企業的綠電已達 17 億度，年增 50%，充分顯示本土綠電需求正在快速成長，再加上全球重量級企業和雲端服務業者紛紛來台灣設立資料中心，綠電需求有望迎來爆發，(6994-TW) 富威電力，上漲 1.85%，收在 140 元，富威電力不僅是台灣首批獲得綠電販售資格的企業，目前更是台灣綠電轉供據點最多的企業，未來成長動能可，再加上 2024 年 4 月蘇澳 50MW E-dReg 儲能案場已併網，未來儲能營收也將會大幅增加。

台股吹起反攻要角?

怎麼觀察，轉強的關鍵是?

AI 四大主流有機會再攻?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師