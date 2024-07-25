〈台經院景氣預測〉民間投資轉強 上修台灣今年GDP至3.85%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-25 10:47

台灣經濟研究院今 (25) 日公布我國今年最新經濟成長率 (GDP) 預測值為 3.85%，上修 0.56 個百分點，主要是因企業擴廠意願增強，使民間投資優於預期，經濟成長模式仍維持「內外皆溫」。

台經院說明，內需方面，上半年零售、餐飲和觀光表現仍強，加上就業市場穩健和股市交易活絡，均可望帶動民間消費動能延續，預料今年經濟成長仍以民間消費為主要支撐，惟比較基期墊高，貢獻度不如 2023 年，預測全年民間消費成長率為 2.92%，僅上修 0.23 個百分點。

不過，受惠於全球 AI 熱潮發酵，國內半導體廠商不斷擴充先進製程和高階封測產能，加大研發投入，第二季半導體與資本設備進口年增率已由負轉正，因此，預估全年整體固定資本形成成長率為 2.64%，上修 0.13 個百分點，其中民間投資成長率為 1.40%，上修 0.29 個百分點。

外貿方面，儘管上半年個別產業復甦速度不同調，但近期傳產貨品出口年增率已由負轉正，廠商備料意願提升，預估進口和輸入成長率分別為 7.29% 與 7.12%，較前次預測值分別上修 0.65、0.39 個百分點。

此外，對於物價，台經院認為，商品和服務通膨壓力持續放緩，預測全年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.13%，較前次預測維持不變，但仍高於通膨警戒線的 2%。