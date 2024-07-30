〈房產〉上半年全台房產買賣移轉棟數年增27% 估全年挑戰11年新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 16:20

今年上半年房市表現火熱，一、二手市場呈現價量齊揚走勢，2024 年上半年建物買賣移轉棟數 17.7 萬棟，年增達 27%，信義房價指數六都加上新竹，第二季房價指數年增 4.8%-17%，整體房市呈現價量齊揚走勢，在房價頻創新高的過程，下半年影響房市重要變數就在股市與政策等關鍵因素。

2024 年上半年全台建物買賣移轉棟數為 17.7 萬棟，年增 27%，若對比信義房價指數，六都加上新竹地區，新北房價指數年增 10.2%、桃園年增 15.6%、新竹年增 17.1%、台中年增 14.9%、高雄年增 13.1%，這 5 大都會區，房價指數年增率都超過 1 成，房價漲幅可觀。

一手市場統計 1-5 月預售揭露 6.3 萬件，年增 8 成，同時也比去年 1~6 月還多，若搭配 2024 第二季國泰房價指數大廈模型價格來看，包括新北、桃園、台南的單價年增率都超過 1 成，全國則單價上揚 7.9%，整體一手市場也呈現價量齊揚表現。

曾敬德指出，下半年房市挑戰會比上半年多，不過房市趨勢並未出現改變，股市、政策可能是下半年較大的變數。

全台房市熱度有增無減，2024 年全台房市「量增」趨勢幾已底定，甚至全年全台買賣移轉棟數最樂觀推估可到 36 萬棟，超越 2021 年的 34.8 萬棟而向上挑戰近 11 年新高。