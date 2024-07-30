〈房產〉台南產業園區8000坪科技廠房公開標售 9/5開標
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-30 16:06
商仲業者第一太平戴維斯受託辦理台南產業園區科技廠房公開標售，標的位於台南產業園區的科技三路上，基地面積 4,321.84 坪，，建蔽率與容積率分別為 50% 與 300%，基地座落有地上 4 層、地下 1 層的整棟廠房，屋齡 8 年，建物外觀新穎氣派，整棟建物面積為 8,640.24 坪，配置廠房、無塵室、倉儲與辦公區等空間，訂 9 月 5 日開標。
由於台積電 (2330-TW) 南下至台南與高雄擴廠，帶動產業鏈擴張，科技業的南台灣布局成為近年來市場關注焦點。台南產業園區占地 494 公頃，規劃定位為台南科學園區的衛星園區，距離台南科學園區車程僅 19 公里，進駐科技大廠包括可成 (2474-TW)、友達 (2409-TW)、聯合再生 (3676-TW)、堤維西 (1522-TW) 等。
根據經濟產業管理局統計，2023 年台南產業園區產值達 6,800 億元，5 年來成長超過 2 成，轉型電子材料的國精化學 (4722-TW) 投入 12 億元購地建廠，車燈大廠堤維西於 2017 年斥資 10.5 億元購置台南產業園區 1.9 萬坪土地後，今年 4 月再度購入 3,900 坪工業地，持續布局台南產業園區。
負責本次標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由台積電引領的半導體南下擴廠風潮持續延燒，除國內科技大廠，國外半導體與 AI 科技大廠包括輝達、超微、艾斯摩爾都積極布局南台灣，南臺灣科技業 S 廊帶的群聚綜效逐步顯現。自用生產業者仍偏好進駐公部門開發的工業區，以解決用電、用水與排汙的問題，經濟部在台南產業園區的可售地塊即將銷售完畢。
同時，本次標售的台南產業園區科技廠房，建物新穎並有生產、倉儲、辦公與員工餐廳等空間，規劃完善適合企業打造集團總部；此外，本案仍有容積率尚未興建完畢，買方未來營運擴張時，也可透過增建新增建築物空間，以擴大使用效益。
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