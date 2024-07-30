〈房產〉台南產業園區8000坪科技廠房公開標售 9/5開標

商仲業者第一太平戴維斯受託辦理台南產業園區科技廠房公開標售，標的位於台南產業園區的科技三路上，基地面積 4,321.84 坪，，建蔽率與容積率分別為 50% 與 300%，基地座落有地上 4 層、地下 1 層的整棟廠房，屋齡 8 年，建物外觀新穎氣派，整棟建物面積為 8,640.24 坪，配置廠房、無塵室、倉儲與辦公區等空間，訂 9 月 5 日開標。

負責本次標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，由台積電引領的半導體南下擴廠風潮持續延燒，除國內科技大廠，國外半導體與 AI 科技大廠包括輝達、超微、艾斯摩爾都積極布局南台灣，南臺灣科技業 S 廊帶的群聚綜效逐步顯現。自用生產業者仍偏好進駐公部門開發的工業區，以解決用電、用水與排汙的問題，經濟部在台南產業園區的可售地塊即將銷售完畢。