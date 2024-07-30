AI加持台南！南科年產值1.58兆躍科學園區之首 AI專區也落腳沙崙

經濟部今 (30) 日於南臺灣創新園區舉辦「臺南科專成果展」，累計 3 年輔導台南逾 400 家企業技術升級，創造產值近 150 億元。透過經濟部所屬研發法人協助中小企業、傳統產業淨零及數位雙軸轉型；除行政院宣布第一個人工智慧產業專區將設置在台南沙崙，2023 年南科產值更高達 1.58 兆元，躍升 3 個科學園區之首。



經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台南在這幾年發展中打下相當基礎，成功轉型為科技新城，2023 年南科產值更高達 1.58 兆元，躍升 3 個科學園區之首。經濟部也相當重視台南產業發展，積極投入科專資源發展先進科技，包括與德國創浦成立除德國以外之全世界最高階應用服務中心，也引進全球市占率最高、最先進的立陶宛飛秒雷射源，已將位在臺南的工研院六甲院區打造成臺灣重要的雷射研發基地。而成立南臺灣創新園區，重點聚焦在智慧感測系統技術研發、協助產業創業育成。



台南市政府經濟發展局局長林榮川表示，半導體、AI 與淨零排放已然成為企業轉型的主軸，也是目前台南經濟發展的重要項目之一，再加上近期行政院宣布臺灣第一個人工智慧產業專區將設置在臺南沙崙，推動 AI 產業、落實「人工智慧島」願景勢在必行。期望透過本次的成果展，讓社會大眾了解市府、法人與企業產學合作的成果。



經濟部積極投入科研資源協助在地產業及中小企業升級，包括導入「超低雜訊振動感測晶片」協助自動化大廠東佑達，確保設備維持定位高精度及平台穩定性，並透過振動偵測搭配智慧 AI 分析把關產品良率，取代人力品檢將檢測時間縮短 70%。