經濟部與德州簽署經濟發展意向書 推動五大信賴產業合作商機

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-07 20:08

美國德州州長格雷格艾伯特（Greg Abbott）率團訪問台灣，今（7）日先拜會總統賴清德，為德州駐台辦事處開幕剪綵，並與經濟部長郭智輝簽署「台灣 - 德州經濟發展意向聲明」，奠定雙方加強半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域在雙向貿易、投資及產業合作的基礎。郭智輝表示，將視當地資源條件，來協助中小企業到當地尋找商機，鞏固德州和台灣的經濟關係。

賴清德上午接見「德州州長艾伯特經貿訪問團」時表示，去年德州對臺灣出口超過 115 億美元，台灣為德州第 9 大出口市場，艾伯特此行除促成美國第 23 個州在台設處，且與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，為台美企業創造「沒有上限、好上加好」的新合作機會。

賴清德強調，台灣與德州關係深厚；台灣企業在德州的投資已累計超過 120 億美元，遍及 10 多項產業。2022 年環球晶圓在德州投資數十億美元興建晶圓廠，更是當年美國前十大外資投資計畫。目前台灣正在全力推動五大信賴產業，也就是半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊，都能與德州成熟的產業聚落互相合作。

經濟部表示，該意向書是為奠定雙方加強半導體、電動車、能源韌性及創新科技等領域在雙向貿易、投資及產業合作的基礎。

艾伯特表示，德州是美國本土面積最大，人口第 2 大州，2023 年台灣是德州在亞洲第 5 大進口來源及出口市場，雙方貿易總額達 213 億美元。在密切的雙邊經貿關係上，台灣是繼英國、法國後，第 3 個德州政府主動推動洽簽經濟發展意向聲明的經貿夥伴。



艾伯特表示，今日簽署的經濟發展意向聲明，有助進一步促進德州與臺灣雙邊投資、擴大貿易、創造就業機會，並增加雙邊關鍵產業的創新能量。



郭智輝指出，德州是臺灣業者在美主要投資目的地，雙方將會以這個意向聲明書為基礎加強合作，經濟部未來將透過以大帶小的方式，協助業者海外布局，並與德州政府共同協助雙方業者，打造優質供應鏈生態系，強化供應鏈的韌性。

郭智輝也出席德州在台辦事處剪綵典禮，他表示，經濟部歡迎德州在台設立據點，將在經濟部內指定單一窗口協助推動雙邊經貿合作，創造互利雙贏合作關係。