一次性塑膠杯、旅宿用品禁令9/1、明年1/1上路 蘇打綠阿福應邀站台

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-30 15:25

9/1 開始禁用一次性塑膠杯、及明年 1/1 起「一次用旅宿用品」禁令生效，環境部資源循環署於今（30）日辦理《瓶水相逢 減塑有旅》記者會暨環保大師論壇，邀請交通部觀光署署長周永暉、旅宿業者雲品集團董事長盛治仁、青年代表蘇打綠樂團團長何景揚（藝人阿福），與環境部長彭啓明對談，分享及暢談各領域內如何響應環保減塑的經驗，強調減塑旅宿不僅是未來主流，更是展現個性與感情、活出樣貌的新時尚。

環境部除宣布提供補助，鼓勵旅宿業者減少使用塑膠瓶裝水，也公布資源循環署的吉祥物「循環四寶」，希望以外星寶寶 2.0 可愛又復古的吸睛造型宣傳資源循環的理念，呼籲旅宿業者及全體國人，改變既有旅遊模式，不提供、不使用一次用備品與塑膠瓶裝水，同時也提醒「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」將於明年 1 月 1 日上路，估計一年可減少 2,300 公噸塑膠、減碳約 3,000 公噸。

彭啓明表示，當年環保署成立時，外星寶寶風靡全台更帶領民眾合力垃圾分類的行動，如今面對垃圾量再次升高的狀況，環境部請 2.0 版的藍博士、紅辣椒、黃金鼠、翡翠蛙重出江湖，陪伴民眾適應 9 月 1 日上路的禁用一次性塑膠杯、明年全球塑膠公約等挑戰。

彭啓明指出，正在舉辦的巴黎奧運以永續為主軸，彰顯減碳減塑是未來趨勢，環境部以補助、促參等協助，引進資源與資金鼓勵業者逐步轉換，共創環保新文化。他強調，環境部與積極與觀光署配合，要讓環保成為臺灣觀光的特色之一。

觀光署署長周永暉以雙方長期合作的重點「小琉球」為例，在地年輕人目前以「海灘貨幣」機制，用住宿折扣等鼓勵帶動觀光客減少垃圾量與減碳、減塑行動。他指出，全球正在倡議旅宿品牌的低碳減塑，觀光署也將以一年為期，要協助多一倍的旅宿業者取得環保標章，以爭取國內外觀光客支持。

周永暉表示，除了鼓勵特色民宿，觀光署將訂出各縣市的 KPI 以帶動一般旅宿業者改善，他預估旅遊業成本會增加，觀光署也將編預算因應。周永暉指出，除了旅宿，運動賽事、展會等活動也是減碳行動的一環，近年的運動賽事可見到如馬拉松、自行車的參賽者也開始有意識設法減廢。

五星級雲品國際，近年積極參與國內外永續評比，甚至主動進行碳盤查。「環保不方便也不便宜。」盛治仁直言，觀光業正在尋求在周到服務與減碳兩者間平衡，雲品在內部溝通初期也常面臨員工「五星級飯店怎麼可以沒有？」等擔憂與質疑。初步從 2018、2019 年開始在一個樓層嘗試不提供瓶裝水，取而代之的是在走廊設置氣泡水機，在房間提供以玻璃瓶裝盛並標明填裝時間的氣泡水，提醒住宿者若有需求再自行裝填。

盛治仁也回顧，曾因不主動提供牙刷等備品遭顧客上網爆料引發上千回應，但他發現，2022 年時 9 成網友跟著批評、2023 年卻已收到 4 成支持的聲音。

阿福迴響指出，自己很喜歡到雲品度假，帶著孩子用自己的水壺裝水，騎著自行車享受周遭的湖光山色的愉快時光。蘇打綠曾舉辦零廢棄音樂節，阿福認為減塑文化應該從多接觸大自然、活出自己的個性與儀式感做起，當擁有自己風格自己時尚的環保杯，就不會想要用跟大家一樣的一次性的紙杯、塑膠杯了。他更認為，有自己風格的永續理念與減塑行動的旅宿業者，將得到相同理念的年輕消費者支持。

【一次用旅宿用品限制使用 114 年上路】

資循署署長賴瑩瑩說明，因應全球旅遊減塑倡議，該署已訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」將於 114 年 1 月 1 日起正式生效，針對包含觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業進行規範。包含洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液等 4 種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝取代小瓶裝用品；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等 6 種個人衛生用品則不得主動陳列，希望透過「以大代小」、「鼓勵自備」，來達到源頭減量。

【推動塑膠瓶裝水替代方式 6 招】

此外，國內部分飯店業者除提前配合一次用旅宿用品減量公告外，也跟國外許多觀光旅館、酒店一樣，自發性將一次用塑膠瓶裝水改以玻璃瓶裝水、增設飲水機等措施。

玻璃瓶裝水在房客使用完畢後，會由廠商回收、沖洗再重新裝填。彭啓明鼓勵飯店業者可依現有設施特性、安全問題、成本考量及服務品質要求，優先針對會議場所及客房進行減塑作為，再來是游泳池、健身中心、遊戲場等休憩場所，減少使用一次性塑膠瓶裝水，建議方式有：（一）玻璃瓶裝水、鋁罐水；（二）設置飲水機、氣泡水機；（三）客房配備煮水壺、冷水壺；（四）搭配可重複使用的容器，如使用玻璃、瓷杯等；（五）提供外出使用循環杯借用；（六）宣導民眾自備環保杯等，提供消費者更多無塑選擇。

【提供補助鼓勵業者動起來】

資循署說明，為鼓勵更多業者以「重複使用」取代「一次即丟」，該署也規劃獎勵補助措施，補助方式分為地方型飯店補助方案及區域型重複充填系統試辧方案，期以公私協力、跨領域合作帶動減少使用塑膠瓶裝水，降低對環境的破壞與污染。