〈國巨法說〉Q3營收估季增1-3%雙率向上 被動元件產業進入復甦期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 19:46

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日召開法說，總經理王淡如表示，第二季營運結果優預期，顯示被動元件產業正式落底、進入復甦期，預估第三季營收季增 1-3%、毛利率及營益率也可望增加低個位數百分點。

王淡如表示，目前特殊品與標準品 B.B. ratio(訂單出貨比) 維持在 1 上下，且庫存來到近幾季低點，處於健康水位，若以稼動率來看，標準品估從第二季 50% 會拉升至 65%、特殊品也從 7 成略增至 75%，第三季動能正向。

主要應用來看，國巨樂觀看待 AI 應用的營運動能及後市展望，目前筆電、手機等消費性電子，以及 SSD、伺服器等也都很不錯；車用雖然一些專案遞延，但整體需求仍不弱，工業下半年估與上半年持平，預計到明年回溫。