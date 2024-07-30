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〈國巨法說〉Q3營收估季增1-3%雙率向上 被動元件產業進入復甦期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-30 19:46

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左起為國巨總經理王淡如、董事長陳泰銘、財務長陳彥松。(鉅亨網資料照)

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (30) 日召開法說，總經理王淡如表示，第二季營運結果優預期，顯示被動元件產業正式落底、進入復甦期，預估第三季營收季增 1-3%、毛利率及營益率也可望增加低個位數百分點。

王淡如表示，目前特殊品與標準品 B.B. ratio(訂單出貨比) 維持在 1 上下，且庫存來到近幾季低點，處於健康水位，若以稼動率來看，標準品估從第二季 50% 會拉升至 65%、特殊品也從 7 成略增至 75%，第三季動能正向。

主要應用來看，國巨樂觀看待 AI 應用的營運動能及後市展望，目前筆電、手機等消費性電子，以及 SSD、伺服器等也都很不錯；車用雖然一些專案遞延，但整體需求仍不弱，工業下半年估與上半年持平，預計到明年回溫。

針對庫存狀況，王淡如表示，透過產能利用率的保守策略，以維持庫存健康水位，目前庫存天數維持在 128 天，為過去 5-6 季低點，將持續維持產出與庫存平衡，目前觀察未來幾季庫存應該不會有太明顯的變化。

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國巨被動元件法說

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