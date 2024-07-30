〈財報〉安森美半導體上季業績優預期 盤中股價創2022年以來最大漲幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 02:40

功率半導體大廠安森美半導體 (ON Semiconductor) 周一 (29 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，儘管汽車晶片市場前景不明朗但需求依然強勁，該季營收、獲利均高於預期，同時也給出不錯的第三季財測。

截稿前，安森美半導體 (ON-US) 受惠第二季財報佳績，盤中股價大漲 12.97%，每股暫報 79.27 美元，此前一度大漲 14%，創下自 2022 年 11 月 10 日以來最大單日漲幅，該股今年迄今下跌約 6%。

展望未來，安森美半導體預估今年第三季營收介在 17 億至 18 億美元區間，經調整後每股獲利介在 0.91 至 1.03 美元之間，華爾街分析師預估分別為 17.8 億美元與 0.97 美元。

根據財報，安森美半導體第二季 (截至 6/28) 營收報 17.35 億美元，雖較去年同期的 20.9 億美元下滑，但仍高於分析師預估的 17.3 億美元；第二季淨利報 3.382 億美元，和每股獲利 0.78 美元，低於去年同期的 5.766 億美元和 1.29 美元，不過經調整後每股獲利報 0.96 美元，高於分析師預期的 0.92 美元。

營收按業務劃分，安森美半導體第二季全部三個業務部門營收都出現兩位數的跌幅，電源解決部門 (PSG) 營收年減 15%，至 8.352 億美元，高級解決方案組 (ASG) 營收下滑 18%，至 6.478 億美元，智慧傳感組 (ISG) 營收衰減 22%，至 2.522 億美元。

在汽車半導體需求長期疲軟之後，汽車製造商正在清理現有的晶片庫存 (新冠疫情期間囤的庫存) 避免供應緊張，這讓安森美半導體等公司受惠。

不過，該晶片製造商的營收預估大多低於分析師的預期，這讓人們對汽車晶片市場的未來產生了懷疑，因為消費者一直在抑制對更昂貴的電動車的支出，轉而選擇更便宜的混合動力汽車。