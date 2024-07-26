美銀分析師：若美國經濟繼續降溫 科技股漲勢將進一步受挫
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 19:51
美國銀行 (BAC-US) 的 Michael Hartnett 表示，如果美國經濟持續降溫，美國大型科技股的漲勢可能會進一步消退。這位看好 2024 年下半年債券的策略師表示，經濟放緩的跡象將推動投資人轉向今年落後於昂貴大型科技股的股票。
Hartnett 在周五 (26 日) 的報告中表示，近期數據顯示全球經濟「疲軟」，大型科技股「離失去主導地位」還有一步之遙。
過去兩周，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟(MSFT-US)、輝達(NVDA-US) 和 Meta Platforms(META-US) 等科技股的上漲軌跡出現了偏離，原因是投資人押注聯準會 (Fed) 可能很快就開始降息，紛紛湧入小型股。
自 7 月 10 日創歷史新高以來，以科技股為主的那斯達克 100 指數 (Nasdaq 100 Index) 市值蒸發約 2.6 萬億美元，這也是由於投資者擔心在人工智慧 (AI) 領域的巨額投資可能不會很快獲得回報。
不過 Hartnett 表示，股市多頭仍堅持認為回檔是「健康的」，因市場尚未跌破關鍵水準。自 7 月 10 日以來，那斯達克指數下跌了約 9%，但自 2023 年 10 月觸及低點以來，該指數仍上漲 30% 以上。
美國股指期貨周五走高，可望收復部分失地。6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數公布前夕，美股跌勢暫歇，盤前三大期指集體上漲，歐股多數上漲。
昨日公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 超預期成長，但未能消除衰退擔憂，市場焦點轉移至今晚的關鍵通膨數據，這將是下周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前最後一個重磅數據。觀點稱，資金撤出的現像已從科技巨頭蔓延到更廣泛的層面，市場正密切留意公司業績和 Fed 降息可能。
在截至 7 月 24 日的一周內，美銀的牛熊指標小幅升至 6.9，達到 3 年多來新高。 Hartnett 表示，指數若高於 8，將發出反向賣出訊號，若基金經理人的股票配置增加且現金水準進一步下降，則可能觸發該訊號，且落後股的反彈將導致市場廣度改善。
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