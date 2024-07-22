東生華攜手陽明交大簽署MOU 聚焦人才培育、精準藥物開發
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-22 18:15
東生華 (8432-TW) 今 (22) 日宣布，攜手國立陽明交通大學簽署為期 5 年的合作備忘錄(MOU)，雙方聚焦「人才培育」以及「精準藥物開發」兩大重點。透過早期驗證特定靶點新功能及 AI 篩選藥物，以提高新藥開發成功率，縮短上市時程並降低成本。
東生華指出，此次 MOU 結合雙方優勢，將強化生物技術與藥物研發合作，特別聚焦血管病變、器官保護及抗老化等領域。透過早期驗證特定靶點新功能、專利申請，以及 AI 篩選藥物，雙方致力滿足臨床上尚未被滿足的需求，同時提高新藥開發效率。
東生華董事長林全表示，研發耗時長為生醫產業特色，但生命週期也長，因此培育優秀人才為推動產業創新的關鍵核心。希望藉由陽明交大豐沛的研究底蘊，搭配 AI 精準藥物開發，加上東生華的商品能力，為台灣醫療產學合作樹立新典範。
陽明交大校長林奇宏則指出，此次與東生華合作，有助於學生探索生技製藥產業、醫療環境與人文社會經濟發展，透過跨域學習與實踐，思索未來職涯方向，培養下一代兼具科學與人文素養的優秀人才。
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