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海運運價高漲挹注 6月長榮、台驊投控營收創波段高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-08 18:42

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海運運價持續高漲。(圖：長榮提供)

由於 6 月海運運價持續高漲，長榮 (2603-TW)、貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今(8) 日公布 6 月合併營收均繳出好成績，分別創下 1 年半來、近 2 年的高點。

長榮 6 月合併營收 422.83 億元，月增 31.48%，年增 91.06%，創 2022 年 11 月以來新高，累計上半年合併營收 1948.96 億元，年增 45.22%。

台驊 6 月合併營收 26.97 億元，月增 24.9%，年增 150.09%，創 2022 年 6 月以來新高，累計上半年合併營收 114.9 億元，年增 69.41%。

台驊說明，紅海地緣政治問題造成航線繞行非洲成為常態，再加上港口硬體設備不足、船隻調度問題產生的塞港效應日趨嚴重，同時，美國、歐盟和南美洲等紛紛對於中國電動車、鋰電池及太陽能相關等產品加徵 25-100% 不等關稅措施，迫使進口商提前拉貨建倉庫存，帶動遠東區出口貨量激增。

而空運方面，中國電商快速崛起，跨境直郵的模式引發航空貨運運力激烈的競爭，再加上海轉空需求，也使空運貨運運力短缺，使 6 月空運運價年漲 40%。

展望第三季，美國、加拿大和歐洲等多個港口及鐵路運輸正面臨勞資談判協商，隨著歐美保護性關稅實施、紅海地緣衝突持續，多變數的連鎖反應下，台驊預期，可望使運價維持在相對高檔水平。

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