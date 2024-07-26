蘋果營運長參訪鴻海觀瀾廠iPhone產線 劉揚偉親自接待
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-26 20:14
蘋果預計將於 9 月發表新一代 iPhone 系列產品，而蘋果營運長威廉斯 (Jeff Williams) 近期訪陸行程中，也到鴻海深圳觀瀾廠，視察 iPhone 生產。
蘋果副總裁及大中華區總經理葛越 (Isabel Ge Mahe) 在社交平台的貼文指出，與威廉斯在廣東拜訪了兩家主要供應商的團隊，其中，在富士康觀瀾看到了 iPhone 生產的最新進步。
貼文影片也顯示出，鴻海董事長劉揚偉親自接待威廉斯一行人，並進行廠區導覽與介紹，影片中也拍到 iPhone 的產線運作。
市場普遍預估，蘋果今年推出的 iPhone 16 將增添新功能 Apple Intelligence；根據彭博報導，蘋果看好 AI 新功能將刺激新機銷量，給供應鏈下半年 iPhone 16 出貨量較去年同期 iPhone 15 成長約 10%，估 9000 萬台左右。
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