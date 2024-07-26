蘋果營運長參訪鴻海觀瀾廠iPhone產線 劉揚偉親自接待

蘋果預計將於 9 月發表新一代 iPhone 系列產品，而蘋果營運長威廉斯 (Jeff Williams) 近期訪陸行程中，也到鴻海深圳觀瀾廠，視察 iPhone 生產。

蘋果副總裁及大中華區總經理葛越 (Isabel Ge Mahe) 在社交平台的貼文指出，與威廉斯在廣東拜訪了兩家主要供應商的團隊，其中，在富士康觀瀾看到了 iPhone 生產的最新進步。