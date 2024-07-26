「去中化」的海外資金 可望成日股上漲引擎

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:12

市場針對「川普再來」正評估諸多劇本，日媒認為，無論誰入主白宮，下屆美國政府對中國的態度都可能變得更強硬，投資資金的「去中國化」有望成為日本股市的結構性支撐。

《日經新聞》報導，中國景氣低迷加上川普當選機率增，市場開始將焦點轉向「賣中國股票，買日本股票」。

UBP Investments 社長兼投資長富永逸朗表示，「由於對中國經濟感到擔憂，出現了不論何種資產都重新評估對中國投資的情況，從股票來看，日本作為替代標的地受到青睞」。

報導稱，部分數據可以反應此觀點，反映海外投資者買賣中國 A 股的「北向」資金，截至 7 月 19 日淨賣出人民幣 173 億元，6 月淨賣出人民幣 444 億元。

另一方面，海外投資人 7 月的前兩周，買入凈買入 3125 億日元的日本股現貨，加上股指期貨，凈買入額大增至至 1.8 萬億日元。

摩根大通證券的股票營業部共同部長小川真治表示，「海外退休基金也出現撤出中國，轉移到日股的動向」。由於目前不適合大幅增持美股，歐洲也因政治局勢和經濟疲軟等原因而難以買入，在這種情況下，投資者將目光轉向日本。

川普提出對中國進口商品徵收 60% 關稅等強硬政策，拜登政府也決定自 8 月起對中國大幅上調電動汽車 (EV)、鋼鐵產品等關稅，顯示中美摩擦正在加劇。

瑞穗證券高級中國股票策略師王申申表示，目前無法指望白宮對中國的態度緩和，且中國企業也可能將產線遷往海外。

不少觀點認為，海外投資者賣出中國股票並非暫時性的行為。