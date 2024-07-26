〈陸港盤後〉A股三大指數反彈滬指「差1點」收復2900點 港股漲跌互見

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 16:38

中國 A 股市場三大指數周五 (26 日) 開盤漲跌互現，盤中深圳成指和創業板指數一度漲超 1.5%，午後窄幅震盪，滬指則在尾盤上攻，三大股指同步收漲，香港四大股指則漲跌互見，恒生與恒生科技收高，國企指數與紅籌指數則收黑

滬指今日收盤漲 0.14% 至 2890.9 點，一度漲高至 2899 點，科創 50 指數漲 0.84% 至 719.87 點，深證成指漲 1.45% 至 8597.17 點，創業板指數漲 0.92% 至 1659.53 點。兩市成交額合計人民幣（下同）6061 億元，較昨 (25) 日的 5886 億元增加 175 億元。其中滬市成交 2754 億元，較昨日 2733 億元增加 21 億元，深市成交 3307 億元。

類股方面，受消息影響，汽車拆解概念股大漲，超越科技、華宏科技、怡球資源等漲停，家用電器族群也強漲，火星人、北鼎股份均攻上漲停，商業航太概念股亦大漲，新研股份、霍萊沃等個股也亮燈漲停。

至於其他族群，智慧交通、航空、通用機械、船舶、汽車、券商、有色金屬、工程機械、國防軍工、工業母機、銅纜高速連接等類股漲幅居前，銀行、電信營運等類股下跌。滬深兩市上漲個股逾 4300 檔。

根據大智慧 VIP，滬深兩市及北京證交所共有 81 檔股票漲幅在 9% 以上，14 檔股票跌幅在 9% 以上。

香港恒生指數周五收漲 0.1% 至 17021.31 點，恒生科技指數周五收高 0.66% 至 3443.73 點，國企指數下跌 0.1% 至 6010.64 點，紅籌指數下跌 0.52% 至 3574.16 點。港股全天走勢震盪，恒生指數一萬七千點大關失而復得，周線下跌 396 點，今日成交額 1046.7 億港元。

綜觀大盤，重型機械股大漲，中國重汽漲超 18%，第一拖拉機股份漲超 11%，海爾智家漲 6.1%，風電類股也集體走強，金風科技股漲 8%，瑞風新能源漲 7%。家電股也走強，科技股回暖。

中國發改委、財政部周四 (25 日) 聯合發布通知，國家發改委牽頭安排 3000 億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。中信證券指出，此次措施資金額度大、來源明確、中央出資比例提高，乘用車以舊換新補貼金額翻倍，汽車銷量可望被帶動，多板塊可望全面受益。

風電類股齊漲則因近日上海市政協召開「推動能源結構轉型，助推上海實施雙碳戰略」重點提案專題督辦推進會。會上提出，深遠海風電是上海市未來可持續開發的最大綠電資源寶庫，上海市發改委已編制規劃並獲得國家批復，總規模 2930 萬千瓦，全部建成後每年可提供約 1000 億千瓦時綠電。