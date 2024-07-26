日本今年來最大IPO！兼差求職平台Timee上市首日股價飆28%

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 11:25

日本兼差媒合求職平台 Timee 周五 (26 日) 於東京證交所上市，為日本今年來規模最大 IPO 案，首日股價飆漲 28%，市值達 11 億美元。

Timee 周五股價上漲至 1855 日元，高於公開發行價 1450 日元。根據彭博社彙編的數據，Timee 市值約 1,650 億日圓 (11 億美元)，成為 30 年來、日本 95 家應用軟體上市公司中規模最大者。

Timee 創立於 2017 年，其應用程式可讓用戶在餐廳、便利商店和飯店，進行最短一小時的輪班工作，以快速換取酬勞。該公司稱已擁有 700 萬名註冊用戶。

由於長期低出生率、人口老化和嚴格的移民政策，日本就業危機十分嚴重。日本央行最新的短觀商業景氣調查顯示，勞力短缺問題正在加劇，尤其是非製造業，正陷入三十多年來最嚴重的缺工潮。

隨著企業尋求更有彈性的勞力來源，工作者也想在本業之外增加收入，「打零工」在日本變得越來越普遍，也推動 Timee 的成長。

Timee 執行長小川亮 (Ryo Okawa) 接受採訪時表示，在市場募集到的資金，將用來積極加速投資，未來的併購也是可能選項。