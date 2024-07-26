東京7月核心CPI連三漲 日銀月底升息添柴火

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 08:57

日本內政部周五 (26 日) 公布報告指出，首都東京 7 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 2.2%，連續第三個月攀升，加深市場對日本央行月底升息的預期。

另外，日本央行密切關注的另一個指標，即不計入鮮食且剔除燃料的「核心再核心 CPI」7 月年增 1.5%，較 6 月的 1.8% 略為降溫，且是自 2022 年 8 月以來最慢的年增速，當時的成長率為 1.4%。顯示由於消費疲軟，價格漲幅正在放緩。

東京的通膨數據被認為是反映日本全國趨勢的領先指標。

第一生命研究所高級執行經濟學家 Yoshiki Shinke 表示，周五的數據似乎表明，由於消費者支出疲軟，企業正在努力將更高的成本轉嫁給客戶。

Yoshiki Shinke 補充，7 月的東京通膨數據並不令人失望，但也不會成為讓日本央行對通膨趨勢更有信心的因素，預計會等待更多數據來做為月底是否升息的依據。

凱投宏觀亞太區主管 Marcel Thieliant 指出，7 月東京核心再核心 CPI 的增速大幅放緩，降低了日本央行下周升息的可能性，但我們仍維持將政策利率上調至 0.3% 的預測。

日本央行行長植田和男曾表示，若基礎通膨 (考慮到 CPI 和更廣泛的物價指標) 如目前預期的那樣加速向 2% 逼近，將提高目前接近零的利率。