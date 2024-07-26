諾和諾德減肥藥Wegovy 獲歐盟批准心臟病患者使用
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 01:40
丹麥製造巨擘諾和諾德周四 (25 日) 公告，歐洲藥品管理局 (EMA) 支持該公司將減肥藥 Wegovy 用於降低中風和心臟病風險。分析認為，此舉顯著擴大了其潛在受益患者的數量。
歐洲藥品管理局的藥物諮詢小組在周四宣布，這項決定是基於諾和諾德支持的大型研究。研究顯示，Wegovy 能夠將主要心臟疾病的風險降低 20%。在全球範圍內，心臟病目前仍是全球頭號殺手。
本周稍早，英國批准擴大了 Wegovy 的使用範圍，而且美國食品藥物管理局 (FDA) 在今年 3 月也擴展這款藥物的標籤，允許其用於減少心臟病和中風的風險。這有助於改變 Wegovy 作為美容治療藥物的單一形象，轉而被視為具有多重健康益處的藥物。
在美國，Wegovy 的新核准促使醫療保險計畫 (Medicare) 涵蓋其作為心臟病治療的費用，為數百萬老年人和長期殘疾者提供了報銷途徑，即使它還不能單獨作為減肥藥在 Medicare 中報銷。
諾和諾德一直在努力滿足 Wegovy 及另一種藥物 Ozempic 的需求。 Ozempic 是一種糖尿病治療藥物，因其顯著的減重效果而廣受歡迎。目前，Wegovy 的大部分供應已流向美國市場，顯示出其在全球範圍內的強勁需求。
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