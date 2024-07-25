升息呼聲漸響 日本6月企業服務通膨9年來最高

鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 11:14

日本央行周四 (25 日) 公布，6 月企業服務價格指數 (CSPI) 年升 3.0%，創下 9 年來最大升幅，顯見通膨壓力加劇。

同時，日本央行為期兩天的政策會議即將結束，市場普遍預期央行將討論是否升息並制定未來幾年縮減龐大債券購買計畫的方案。

企業服務價格指數，量度企業出售商品的價格，能提供有關企業是否因工資上漲而漲價的線索，為消費者價格通膨的領先指標，也是提高利率的先決條件。

在 5 月年增 2.7% 之後又迎來 6 月更高的漲幅，顯示出日本企業在多個服務領域中調漲價格，尤其是在廣告、酒店和租賃等行業。

數據顯示，這是自 2015 年 3 月以來最快的年增幅。全球商品價格上漲及日元貶值導致的進口成本上升，也推高躉售通膨。6 月的躉售通膨年增 2.9%，為 2023 年 8 月以來的最快增幅。