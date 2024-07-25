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鉅亨速報

盤後速報 - 全家(5903)下週(8月1日)除息5.8元，預估參考價183.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

全家(5903-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.8元。

以今日(7月23日)收盤價189.50元計算，預估參考價為183.7元，息值合計為5.8元，股息殖利率3.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

全家(5903-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為連鎖便利商店之投資及經營。近5日股價下跌0.79%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 189.50 5.8 3.06% 0.0
2023/08/02 216.0 6.5 3.01% 0.0
2022/08/03 188.5 4.7 2.49% 0.0
2021/08/04 271.0 7.5 2.77% 0.0
2020/08/05 257.0 6.5 2.53% 0.0

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全家189.50.53%

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