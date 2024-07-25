盤後速報 - 全家(5903)下週(8月1日)除息5.8元，預估參考價183.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
全家(5903-TW)下週(8月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.8元。
以今日(7月23日)收盤價189.50元計算，預估參考價為183.7元，息值合計為5.8元，股息殖利率3.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
全家(5903-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為連鎖便利商店之投資及經營。近5日股價下跌0.79%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|189.50
|5.8
|3.06%
|0.0
|2023/08/02
|216.0
|6.5
|3.01%
|0.0
|2022/08/03
|188.5
|4.7
|2.49%
|0.0
|2021/08/04
|271.0
|7.5
|2.77%
|0.0
|2020/08/05
|257.0
|6.5
|2.53%
|0.0
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