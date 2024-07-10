全家Q2營收創次高 高溫商機挹注Q3更樂觀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-10 10:43

連鎖超商全家 (5903-TW) 公布 6 月合併營收達 87.97 億元，月減 0.45%，年增 4.36%，創史上單月第四高，第二季合併營收 261.46 億元，季增 5.1%，年增 5.78%，也創單季次高，僅次於去年第三季，全家董事長葉榮廷說，「便利商店受天氣影響，遠遠大於景氣」，在高溫氣候下，第三季旺季更熱絡可期。

全家上半年營收成長來自店數增長的挹注不到 2%，大部分營收動能主要是因既存店成長，尤其鮮食的銷售熱絡，三明治成長多達 30%，麵包和冷藏鮮食也有 5-10% 成長。

全家說明，鮮食近年來都維持在成長 10%，「億元商品」接近 40 款，為加強鮮食的經營動能，店內「只要能放座位就一定會放」，因此，未來的便利商店只會越來越大，坪數至少 40 坪起跳。