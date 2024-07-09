全家斥資逾2.5億元 雙軸產品線擴大搶攻千億元「茶金商機」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-09 18:30

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (9) 日宣布，全家私品茶將正式以雙軸產品線搶占手搖飲龐大「茶金商機」，正陸續在全台超過 3700 店導入封口機，並投資超過 6000 萬元設置專業煮茶機，合計共將投資逾 2.5 億元來布建機台設備，並進行產線專利、產品研發，全力在 Let"s Café 外，打造出超商杯裝飲品的第二成長曲線。

全家董事長葉榮廷表示，茶飲市場「以前沒在做，以後想要做」，一家店如果達到範疇經濟的效益，就不見得必須透過不斷展店的方式來成長。

據經濟部統計，台灣手搖飲一年賣出逾 10 億杯，市場規模達千億元，而今年第一季推出「搖搖茶吧」手搖系列飲品後，帶動整體私品茶現做茶飲銷售年增 20%，因此，接下來除了「搖搖茶吧」，也將推出現煮台灣茶「福爾摩沙茶館」，合計提供超過 30 款飲品選擇，朝全台最大連鎖茶飲店目標發展。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，過去 10 年便利商店切入茶飲市場必須克服三大難關，分別為消費者對準手搖飲的品飲體驗、茶的本質品質、現場製杯如何簡化，在逐一克服後，7 月底將有近 500 家店舖提供「福爾摩沙茶館」現煮茗茶。