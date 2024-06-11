超商雙雄營收聯袂衝高 旺季報到有望月月增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-12 10:41

統一超說明，台灣 7-ELEVEN 持續穩健展店，會員、鮮食、咖啡、預購、飲料等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道，投入集團資源共同推廣 LOVE MOM！系列活動、打造新世代複合商場「Par K* Avenue」創新零售體驗。

同時，菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、統一速達 (黑貓宅急便)、悠旅生活 (台灣星巴克) 等均表現亮眼，有效挹注營收成長。

台灣 7-ELEVEN 積極深耕擁有 1750 萬名會員的 OPENPOINT 生態圈，並領先同業提出 OPENPOINT 點數持續擴大折抵代收項目，包括雙北專用垃圾袋、雙北環保購物袋，再加上繳稅季會員可使用點數折抵綜合所得稅與房屋稅等，帶動 OPENPOINT 點數折抵代收金額累計已衝破億元大關，並推升會員交易金額再成長近 10%。

進入 6 月後迎接炎熱夏日、端午節商機，台灣 7-ELEVEN 穩步架構消費者心目中的生活型服務平台。

全家則表示，整體業績表現穩健向上，主要受惠於店數、鮮食和飲料皆成長，其中，鮮食年增 10%，而烘培甜點類也表現亮眼，與日本起司塔專賣店 PABLO 聯名推出多款蜜桃口味新品，成功促動相關業績成長逾 10%。