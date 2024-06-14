全家拓跨境電商版圖 APP上架比比昂日貨賣場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-17 11:06

民眾出國採買熱潮暢旺，全家 (5903-TW) 看準跨境電商的發展商機龐大，今 (17) 日宣布攜手網家 (8044-TW) 旗下比比昂深入跨境網購合作，明日起自全家 APP 首頁即可進入比比昂日貨賣場，享有「專屬推薦賣場」、「日貨直購」和「超商取貨限時免運」三大服務，在擁有 1750 萬名超商會員的利基下，挹注新業績動能可期。

據亞馬遜與企業管理顧問公司 Access Partnership 趨勢報告，2027 年台灣跨境電商的出口額占比，將較 2023 年翻倍成長。

全家指出，明日起比比昂日貨賣場將進駐全家會員 APP 首頁，消費者登入會員即可一鍵註冊，並進入專屬賣場，提供萬件日貨直送。

全家也依據會員喜好統計，規劃有日本家政婦愛用的家事清潔系列、藥妝店人氣保健品及食品、日本各地隱藏版伴手禮，以及日本精選百大必買生活用品與小家電等四大主打類型。