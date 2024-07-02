瞄準百萬移工消費大商機 全家提DEI超商計畫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-02 19:35

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (2) 日宣布，與 One-Forty 啟動移民工友善服務計畫，全家總經理薛東都表示，將以多語系、多商品、多交流的做法，從店舖營業端、商品開發面、服務優化面、社會參與面多管齊下，打造最友善的多元共融 (DEI) 便利商店。

據內政部統計，台灣移工人數逐年攀升，東南亞移民工人口已近百萬人，全家便利商店長期關注多元族群的生活需求，今日與深耕移工教育多年的非營利組織 One-Forty 共同發表全國首份移工便利商店大調查，結果顯示，便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每 2 天造訪 1 次。

薛東都說，移工是台灣社會親密的夥伴，在高齡化與大缺工下，助力台灣產業發展、照護心愛長輩家人，全家將從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

全家與 One-Forty 於 1 月策劃的全國首度移工便利商店大調查，2 周回收逾 2,600 份有效問券，結果指出便利商店為移民工最常造訪的零售賣場，平均 2 天到店 1 次，購買食物、跨境匯款、寄取包裹是最常使用服務的前 3 名。

然而，調查中也顯示，語言不通的困擾與隔閡是移工急需克服的問題，因此，對便利商店的許願排行榜分別為，可以解決結帳時語言不通的工具、販售更多東南亞在地的熱門商品、機台新增東南亞語言。

自上半年起，全家對於移民工朋友最常使用的 FamiPort 機台服務，包括代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等，已陸續支援英文、印尼文、菲律賓文、泰文、越南文與日文 6 國語系。