〈日月光法說〉Q2毛利率寫六季高 獲利小增1% 上半年EPS 3.12元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-25 15:44
全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (25) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠封測與電子代工稼動率同步拉升，加上產品組合優化與有利的匯率因素，毛利率達 16.4%，寫六季來新高，稅後純益 77.83 億元，季增 37%，年增 1%，每股稅後純益 1.8 元，累計上半年 3.12 元。
日月光投控第二季營收 1,402.38 億元，季增 6%，年增 3%，毛利率 16.4%，季增 0.7 個百分點，年增 0.4 個百分點，營益率 6.4%，季增 0.7 個百分點，年減 0.5 個百分點，稅後純益 77.83 億元，季增 37%，年增 1%，每股稅後純益 1.8 元。
日月光投控上半年營收 2,730.41 億元，年增 2.2%，毛利率 16.1%，年增 0.7 個百分點，營益率 6.1%，年減 0.3 個百分點，稅後純益 134.65 億元，年減 0.7 個百分點，每股稅後純益 3.12 元。
日月光投控第二季封測營收比重達 54.7%，電子代工約 44.8%，其他約 0.5%；其中，封裝與測試業績都呈現季增與年增，整體封測毛利率達 22.1%，季增超過 1 個百分點。
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