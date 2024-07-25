拚今晚復電99%！台電出動逾6000人已搶修近62萬戶

凱米颱風帶來強風暴雨，截至今（25）日下午 3 時，全國累計曾停電超過 70 萬戶，台電已出動超過 6000 人持續搶修，至今修復近 62 萬戶、復電率逾 87%，台電表示，除因道路嚴重坍方、路樹倒塌等尚需搶通才能搶修等少部分地區，其餘停電都將努力於今晚復電，目標復電率 99%。 經濟部部長郭智輝今上午前往台電視察中央電力調度中心及台北市區營業處視察颱風期間電力調度及第一線颱風搶修復電情況，現場由台電董事長曾文生及總經理王耀庭陪同，郭智輝表示，感謝台電同仁不眠不休為了減少颱風帶來不便的努力，現場也提醒台電同仁搶修要以安全第一。 台電指出，截至今日下午 3 時，全國曾停電戶數累計達 708,515 戶，其中已修復 619,922 戶（逾 87%），88,593 戶待搶修，包括高雄市 24,305 戶、台南市 13,720 戶、嘉義縣 10,003 戶、屏東縣 9,470 戶、雲林縣 5,739 戶、新北市 5,111 戶等，台電將在確保可搶修的安全情況下，持續全國動員搶修。

因應颱風影響南移，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台中及彰化等 5 個區處共 14 班近百人次支援雲林、嘉義及鳳山等災情較嚴重地區。



台電說明，少部分山區因道路中斷影響搶修進度，台電除將隨時待命，於道路交通狀況排除立即投入搶修，近年因應部分易致災地區因聯外道路中斷，而無法入山即時搶修復電，台電將持續設置結合太陽光電、發電機、儲能設備及能源管理系統的微型電網，可於風災等突發狀況時自主供電運轉，如曾於 2009 年莫拉克風災（八八風災）因道路中斷無法搶修，導致停電達一個月的嘉義阿里山里佳部落，台電去年底於達邦國小里佳分校完成設置防災型微電網，此次風災發揮功效，成為在地避難所，提供緊急民生用電需求，讓在地居民得以安全等待後續生活機能恢復。

