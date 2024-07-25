鴻海威州廠兆瓦級太陽能發電專案完工 因應伺服器Tier 1客戶需求
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-25 13:01
鴻海 (2317-TW) 宣布，與 WEC 能源集團子公司 We Energies 完成太陽能發電合作專案，在鴻海美國威州廠區建置近 2000 個太陽能板，以因應伺服器客戶需求成長，及製造採用再生能源的目標。
鴻海表示，目前在威斯康辛州投資超過 10 億美元，擁有 1000 多名員工，為 Tier-1 客戶生產資料中心伺服器和主機板，隨著業務成長明確，客戶也希望鴻海等供應商在整個製造過程中使用再生能源。
鴻海表示，隨著在威斯康辛州的業務應對市場需求而不斷擴大，擴大可再生能源也顯示集團對整個製造供應鏈、客戶和社區環境管理的承諾，將綠色和永續實踐融入製造業務中，以進一步履行保護環境的責任。
鴻海於去年 3 月宣布與 We Energies 簽署兆瓦級太陽能發電合作專案，建置近 2000 個太陽能板，預計每年發電超過 150 萬度電，供應鴻海威州園區發展營運所需能源。
本次太陽能發電合作計畫採用單軸固定跟蹤以及傾斜面板設備，以最大限度地提高可再生能源的生產能力；以太陽能發電系統 30 年的生命週期估算，預計為地球減少超過 3.3 萬公噸的二氧化碳排放量。
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