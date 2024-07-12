日月光ISE Labs開設矽谷第二廠區 擴大測試服務能力

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-12 10:07

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光 ISE Labs 今 (12) 日宣布在加州聖荷西開設第二個美國廠區，進一步擴大世界一流的服務能力，惠及更多客戶。弗里蒙特和聖荷西兩地廠區的營運空間總面積超過 150,000 平方英尺，將擴大北美版圖展現深耕矽谷的決心，更有助於強化美國半導體供應鏈。

ISE Labs 針對北美客戶的工程需求進行改建，服務對象涵蓋人工智慧 / 機器學習 (AI/ML)、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和高性能運算 (HPC) 等新興半導體應用領域的解決方案開發廠商。除了將現有團隊成員調往新廠區，ISE Labs 也正在為新廠區招募專業工程師和技術人員。

ISE Labs 執行長項世傑表示，隨著北美半導體製造供應鏈回流趨勢不斷升溫，客戶對經過驗證的工程專業服務需求也同步增長。此次開設第二個廠區擴大營運，正是為了支持與公司緊密合作的客戶，而加州南灣的交通便利性則是選擇新廠區地點的首要考慮因素。

聖荷西廠區主要將負責可靠性和驗證測試，涵蓋環境、機械、靜電釋放 (ESD)、故障分析和預燒測試。ISE Labs 的高功率預燒測試解決方案在業界內首屈一指，對於檢測半導體元件的早期失效至關重要。弗里蒙特廠區則將擴大其現有的強大測試服務能力，包括自動測試設備 (ATE) 測試軟體開發、測試硬體設計、元件特性分析、晶圓探針測試和工程、預生產和最終測試以及系統級測試服務。