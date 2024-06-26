〈日月光股東會〉吳田玉：先進封裝需求比預期更強 不排除在日本、美國廠擴增產能

鉅亨網記者魏志豪 高雄 2024-06-26 17:59

針對海外布局，吳田玉指出，集團主要配合世界趨勢，在各地進行前置作業，目前在美國、日本、墨西哥與馬來西亞等地都有佈局，不排除在日本、美國擴增先進封裝產能，因應客戶對高階晶片與分散地緣政治風險的要求。

吳田玉透露，日月光投控子公司 ISE Labs, Inc. 將於 7 月 12 日在美國加州弗里蒙特 (Fremont) 剪綵，新廠不僅擴充測試產能，也將提供封裝產能給客戶，尤其此次新廠區成功申請為免稅區，讓世界各地的客戶避免繁瑣的過程與稅制，將高階晶圓寄到新廠進行測試，屆時將公布投資金額。

墨西哥方面，日月光投控旗下環旭電子長期佈局墨西哥，當地已有 3,000 名員工，為配合北美市場需求，已在該廠區旁購置土地，布局汽車電子和電源功率元件，擴充封裝測試和組裝等產能。

馬來西亞方面，吳田玉表示，日月光投控與歐洲車用電子業者簽訂長期合約，要在台灣以外打造汽車電子供應鏈，維持供應鏈韌性，因此會積極擴建檳城地區產能。