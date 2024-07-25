鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viking Therapeutics Inc(VKTX-US)EPS預估上修至-1.04元，預估目標價為118.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Viking Therapeutics Inc(VKTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.13元上修至-1.04元，其中最高估值-0.85元，最低估值-1.27元，預估目標價為118.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.85(-0.85)
|-0.96
|-0.33
|2.16
|最低值
|-1.27(-1.27)
|-2.11
|-2.68
|-3.75
|平均值
|-1.05(-1.1)
|-1.48
|-1.64
|-1.46
|中位數
|-1.04(-1.13)
|-1.41
|-1.61
|-1.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.00
|0.00
|1.91億
|4.68億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|0.00
|0.00
|3,732萬
|1.25億
|中位數
|0.00
|0.00
|0.00
|6,974萬
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.36
|-0.54
|-0.71
|-0.90
|-0.91
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Viking Therapeutics Inc(VKTX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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