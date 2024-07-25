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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viking Therapeutics Inc(VKTX-US)EPS預估上修至-1.04元，預估目標價為118.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Viking Therapeutics Inc(VKTX-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.13元上修至-1.04元，其中最高估值-0.85元，最低估值-1.27元，預估目標價為118.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.85(-0.85)-0.96-0.332.16
最低值-1.27(-1.27)-2.11-2.68-3.75
平均值-1.05(-1.1)-1.48-1.64-1.46
中位數-1.04(-1.13)-1.41-1.61-1.75

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.000.001.91億4.68億
最低值0.000.000.000.00
平均值0.000.003,732萬1.25億
中位數0.000.000.006,974萬

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.36-0.54-0.71-0.90-0.91
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Viking Therapeutics Inc(VKTX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVKTX

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