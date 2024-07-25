〈日股盤後〉高科技股領跌 日經指數寫8年來最大單日跌點
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 15:05
受美國科技股遭拋售、日元連日強升打擊，日股日經指數周四 (25 日) 下跌 3.28%，收在 37869.51 點。不僅是連續第 7 天下跌，跌點 1285.34 為今年最大，更是自 2016 年 6 月，約 8 年來最大的跌點。
日經指數收盤點位來到今年 4 月 26 日以來新低，較 7 月 11 日創出的歷史最高點 (42426.77 點) 回落 10.7%。東證指數收跌 83.26 點或 2.98%，至 2709.86 點。
日股本輪漲勢由高科技股帶動，但在前日美股大跌之下，日股半導體股也遭打擊，加上日元升值、美元走弱，出口類股海外利潤可能受到侵蝕，包括機械和汽車在內的各類股票也面臨沉重賣壓。
日元持續走強，周四漲近 1%，盤中報 152.38，是今年 5 月初以來的新高。
SMBC Trust Bank Ltd. 資深市場分析師 Masahiro Yamaguchi 表示：「我們看到整體調整，隨著日經指數波動性的攀升，避險趨勢也在加劇。」
瑞薩電子公司 (Renesas Electronics Corp.) 因獲利令人失望領跌，全天跌幅達 13.6%。半導體股全面下挫，東京電子 (Tokyo Electron Ltd.) 股價也重跌 6.2%，此前特斯拉公司 (Tesla Inc.) 和 Alphabet Inc. 的業績令人失望，引發了人們對其漲勢過頭的擔憂。
從產業來看，電力設備、證券及商品期貨交易、保險、機械、銀行等產業下跌，只有航空運輸、陸運、漁業 / 農林業有三個產業上漲。在東京證交所主要市場中，有 16% 的股票上漲， 80% 的股票下跌。
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