〈日股盤後〉高科技股領跌 日經指數寫8年來最大單日跌點

SMBC Trust Bank Ltd. 資深市場分析師 Masahiro Yamaguchi 表示:「我們看到整體調整,隨著日經指數波動性的攀升,避險趨勢也在加劇。」

瑞薩電子公司 (Renesas Electronics Corp.) 因獲利令人失望領跌,全天跌幅達 13.6%。半導體股全面下挫,東京電子 (Tokyo Electron Ltd.) 股價也重跌 6.2%,此前特斯拉公司 (Tesla Inc.) 和 Alphabet Inc. 的業績令人失望,引發了人們對其漲勢過頭的擔憂。