〈日股盤後〉高科技股領跌 日經指數寫8年來最大單日跌點

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 15:05

受美國科技股遭拋售、日元連日強升打擊，日股日經指數周四 (25 日) 下跌 3.28%，收在 37869.51 點。不僅是連續第 7 天下跌，跌點 1285.34 為今年最大，更是自 2016 年 6 月，約 8 年來最大的跌點。

日經指數收盤點位來到今年 4 月 26 日以來新低，較 7 月 11 日創出的歷史最高點 (42426.77 點) 回落 10.7%。東證指數收跌 83.26 點或 2.98%，至 2709.86 點。

日元持續走強，周四漲近 1%，盤中報 152.38，是今年 5 月初以來的新高。

SMBC Trust Bank Ltd. 資深市場分析師 Masahiro Yamaguchi 表示：「我們看到整體調整，隨著日經指數波動性的攀升，避險趨勢也在加劇。」

瑞薩電子公司 (Renesas Electronics Corp.) 因獲利令人失望領跌，全天跌幅達 13.6%。半導體股全面下挫，東京電子 (Tokyo Electron Ltd.) 股價也重跌 6.2%，此前特斯拉公司 (Tesla Inc.) 和 Alphabet Inc. 的業績令人失望，引發了人們對其漲勢過頭的擔憂。