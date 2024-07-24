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〈日股盤後〉日經指數連6日下挫 逾90%股票收跌

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 14:57

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日經指數連6日下挫 逾90%股票收跌(圖:shutterstock)

日股日經指數周三 (24 日) 下跌 439.54 點或 1.11%，至 39154.85 點，連續第 6 天大幅下滑。這是日經指數自 2021 年 9 月 27 日至 10 月 6 日連續 8 天下跌後，約 2 年 10 個月來首次連續 6 天下跌。

東證指數收跌 40.27 點或 1.42%，至 2793.12 點。

日股開盤因拋售走跌，此後跌幅一路縮小，但午盤後投資者注意到日元強升，日股隨後跌幅加劇，收在今天低點附近。

所有產業別均出現下滑，其中，航運、電力和天然氣、證券和商品期貨、航空運輸和房地產行業領域。在東京證交所主要市場中，僅 7% 的股票上漲， 91% 的股票下跌。

在日經平均指數納入的股票中，三菱汽車因第一季業績疲弱而受挫。加上日元強升，五十鈴、馬自達、速霸陸、日產汽車、鈴木等主要汽車股均遭拋售，房地產股也表現疲軟。

日經指數中只有 10 檔股票上漲，其中，NIDEK 第一季營業利潤超出市場預期，獲買盤注入，收盤上漲 6%。

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