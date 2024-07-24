〈日股盤後〉日經指數連6日下挫 逾90%股票收跌

日股日經指數周三 (24 日) 下跌 439.54 點或 1.11%，至 39154.85 點，連續第 6 天大幅下滑。這是日經指數自 2021 年 9 月 27 日至 10 月 6 日連續 8 天下跌後，約 2 年 10 個月來首次連續 6 天下跌。

所有產業別均出現下滑，其中，航運、電力和天然氣、證券和商品期貨、航空運輸和房地產行業領域。在東京證交所主要市場中，僅 7% 的股票上漲， 91% 的股票下跌。