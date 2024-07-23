〈日股盤後〉日經指數震盪小跌0.01% 科技股漲跌互見

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 15:00

日股日經指數周二 (23 日) 微跌 0.01%，收 39594.39 點，連續第 5 天下挫。東證指數上漲 5.86 點至 2833.39 點。

隨著美國股市上漲，東京市場開盤出現買盤。日經指數一度逼近 4 萬點，但由於精密設備等高科技股價漲跌互見，日經指數陷入停滯，終場微幅收跌。相較之下，由於銀行股與其他高市值金融股買盤介入，東證指數表現相對穩定。

日經 225 指數當天漲幅最大的是 Nippon Yusen K.K 上漲 8.16%，報 4,825.00 日元。橫濱橡膠有限公司 上漲 7.90% ，報 3,539.00 日元；川崎汽船株式會社上漲 6.44% ，報 2,395.50 日元。

跌幅最大的是 TOTO Ltd.，下跌 3.09% ，報 4,071.00 日元。奧林巴斯公司下跌 2.51% ，報 2588.00 日元；安川電機公司下跌 2.21%，收 5,271.00 日元。