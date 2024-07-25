巴菲特還沒賣夠 波克夏連6日拋售美銀

鉅亨網編譯許家華 2024-07-25 13:09

果不其然，波克夏 (Berkshire Hathaway) 近日繼續拋售美銀 (BAC-US 股票。

根據波克夏周三 (24 日) 晚間向美國證券交易委員會提交的 Form 4 文件，該公司近日以約 8 億美元的價格拋售近 1900 萬股，目前其美銀持股剩餘 9.8 億股，價值約 410 億美元。

美銀周三下跌 0.52%，收每股 42.19 美元，但盤後回揚 0.5%。波克夏目前持有美銀約 12.6% 股權，仍是波克夏僅次於蘋果的第二大股權。

波克夏上周稍晚出售價值約 15 億美元的美銀股票，目前已連續 6 個交易日出售美銀。

在過去的經驗中，當巴菲特開始大量減持某檔股票時，往往會持續減持，他對美國合眾銀行 (U.S. Bancorp)、富國銀行 (Wells Fargo)、紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 及惠普公司 (HP) 的操作中均是如此。這些曾經的重倉股如今已被波克夏清倉。

由於波克夏持有的美銀股權超過 10%，按規定必須在 2 個工作天內公布其出售細節。分析指出，波克夏可能希望將其在美銀的持股比例降至 10% 以下，以減少市場監管。