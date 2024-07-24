美銀客戶上周狂賣股 多年來最快拋售速度

鉅亨網編譯許家華 2024-07-24 07:37

根據股票分析師團隊周報，美銀證券客戶上周出售約 70 億美元的股票，創 2020 年 11 月以來拋售股票最快的速度，個股拋售最為嚴重，而 ETF 資金流入溫和。

美銀的機構客戶（包括退休基金和其他資產管理公司）是最大的淨賣家。對沖基金也加入此這一行列，3 周來首次拋售股票。私人客戶在前一周拋售股票後成為淨買家。

美銀的客戶幾個月來一直在拋售股票，4 周滾動平均線自 3 月以來普遍都在出售股票，如下圖：

企業客戶透過股票回購計畫仍然是淨買家，購買速度正在加快，如同他們在企業財報季此時的典型交易。儘管許多公司在上月底進入回購封鎖期，但情況仍然如此。

過去 52 週，企業一直在積極購買股票，以標普 500 指數市值衡量，購買量接近 2019 年以來的歷史新高。

金融和科技股明顯資金外流，上周僅 4 個板塊出現淨買入：通訊服務、非必需消費品、醫療保健和能源股。