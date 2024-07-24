巴菲特減持美銀 或恐開啟大規模拋售

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:11

根據波克夏 (Berkshire Hathaway) 於 7 月 19 日披露的證券備案，該公司出售了價值約 15 億美元的美國銀行 (BAC-US) 股票，為波克夏 4 年來首次減持該股，引發市場關注，投資者紛紛猜測，巴菲特減持是否意味著大規模拋售的開始。

在過去的經驗中，當巴菲特開始大量減持某檔股票時，往往會持續減持，他對美國合眾銀行 (U.S. Bancorp)、富國銀行 (Wells Fargo)、紐約梅隆銀行 (Bank of New York Mellon) 及惠普公司 (HP) 的操作中均是如此。這些曾經的重倉股如今已被波克夏清倉。

自 2020 年以來，波克夏已經賣出了其他銀行的股票，包括高盛 (GS-US) 和摩根大通 (JPM-US)。此次減持美銀的消息，似乎對該股的股價造成壓力，周一早盤美銀股價下跌 0.7% 至 42.60 美元，成為大型銀行股中表現最弱者。市場解讀此舉為賣出信號，暗示巴菲特可能認為美銀的股價已經被充分定價。最終美銀周一收在 42.9 元，跌幅 0.26%。

波克夏並未對此次減持的具體原因或未來的計劃發表評論。不過，波克夏 2023 年初曾小幅增持美銀股票。此次減持使波克夏持有的美銀股票減少了近 3400 萬股，至 9.99 億股，持股比例約為 12.8%。儘管如此，波克夏仍然是美銀的最大股東，持股價值超過 420 億美元，僅次於蘋果 (AAPL-US)。

有分析指出，波克夏可能希望將其在美銀的持股比例降至 10% 以下，以減少市場監管。如果持股超過 10%，波克夏就必須在兩個工作日內向美國證券交易委員會 (SEC) 披露任何買入或賣出該股的操作，這一規定不適用於持股比例低於 10% 的公司。

巴菲特目前掌管著波克夏 4000 億美元的投資組合，他似乎正趁美銀近期大漲套現。美銀股價本月初觸及 52 周高點 44 美元，年初至今已累計上漲約 25%。

近一年來，巴菲特對股票的興趣有所下降，波克夏在 2023 年淨賣出了約 240 億美元的股票，第一季淨賣出額達 160 億美元，其中大部分為蘋果股票。波克夏持有的美銀股票獲得了可觀的收益，平均成本約為每股 14 美元。大部分股票來自十多年前從美銀購買的價值 50 億美元的優先股所附帶的認股權證。

目前市場的焦點在於巴菲特是否會繼續減持這些規模龐大且浮贏豐厚的股票。儘管美銀的股價在近年來落後於摩根大通，但華爾街對美銀的前景依然表示樂觀。富國銀行的銀行業分析師邁克 · 梅奧（Mike Mayo）對美銀最近公布的第二季盈利報告反應積極，並上調了 2024 年和 2025 年的盈利預期。