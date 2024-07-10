打上蘋果光！波克夏股票投資組合突破4000億美元 但股價表現仍落後

鉅亨網編譯許家華 2024-07-10 11:55

股神巴菲特旗下的波克夏 (BRK.B-US) 股票投資組合突破 4000 億美元，主要得益於其最大持股蘋果 (AAPL-US) 近期創出新高，但股價表現仍落後。

根據 CNBC 的追蹤數據，波克夏的股票投資組合價值不斷上升，但卻未能帶動該公司的股價表現。波克夏的 A 類股本季迄今僅上漲約 1%，低於第一季末的水準。

波克夏 A 類股周二 (9 日) 上漲 0.7% 至 618400 美元，但今年僅上漲 14.3%，落後於標普 500 指數約 3 個百分點。波克夏股價在 2 月底曾接近 65 萬美元，當時領先大盤。波克夏 B 類股周二上漲 0.5% 至 411 美元。

一些波克夏的支持者認為，隨著股價落後於投資組合表現，以及估值的收縮，此時或為買入良機。

以 6 月 30 日每股賬面價值 42.5 萬美元計算，波克夏 A 類股目前交易價約其 1.45 倍, 接近目前每股賬面價值 43 萬美元的 1.4 倍。今年稍早，該股一度達到 1.6 倍賬面價值以上，如今與過去 5 年的平均水準持平。

股票投資組合現佔伯克希爾 890 億美元市值的約 45%。該股交易價格約為 2024 年預估每股收益的 21 倍，但若按「透視盈餘 (look-through earning)」計算，估值會更低，這是波克夏觀察者偏好的指標，包括了投資組合內各公司的按比例收益。

但無疑，蘋果公司是推動波克夏投資組合的主要動力，儘管巴菲特在 2024 年第一季已將蘋果持股減少逾 10% 至約 7.9 億股。一些波克夏觀察者預計，第二季將進一步減持蘋果的股份。該公司將於 8 月 3 日公佈業績。