加拿大央行如期降息1碼 下修今年經濟成長預測

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 21:59

加拿大央行 (Bank of Canada) 周三 (24 日) 如期降息 1 碼 (25 個基點)，將其關鍵利率從 4.75% 降至 4.50%，這是該行連續第二次降息。此外該行還暗示，隨著通膨擔憂減弱，未來將進一步鬆綁貨幣政策。

(圖：ZeroHedge)

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 在事先準備好的演講中表示：「隨著目標近在眼前，經濟中供應過剩的情況進一步加劇，下行風險在我們的貨幣政策審議中所占的比重越來越大。」

馬克林重申，預期進一步降息是「合理的」，央行將「逐次會議」做出決定，這推翻了外界對加拿大央行正走在既定降息道路上的預期。

與此同時，加拿大央行下調 2024 年的經濟成長預測，原因是消費下降，而且還重申預估 2025 年下半年通膨率將可持續回到 2% 的目標。該行在其季度貨幣政策報告中表示，加拿大 2024 年的經濟成長率為 1.2%，低於 4 月預測的 1.5%。

加拿大央行表示，由於對機動車輛和出境旅遊的需求放緩，以及家庭將更大比例的收入用於償還債務，消費出現下滑。據估計，第一季經濟成長折合年率為 1.7%，遠低於 4 月預測的 2.8%。

此外，該行還表示，整體通膨率將在 2024 年下半年降至核心通膨率以下，部分原因是汽油價格受到基準年的影響。到明年上半年，這種影響將逐漸消退，到 2025 年下半年，通膨率將穩定在 2%。

加拿大央行官員表示，在控制物價壓力方面持續取得進展，回到 2% 的通膨目標「指日可待」。6 月 CPI 顯示通膨年率降至 2.7%，也透露潛在的物價壓力正在放緩。

分析認為，央行官員似乎更加確信物價壓力已得到控制，並且越來越關注保持經濟軟著陸。鴿派的一系列溝通表明，管理委員會已將注意力轉移到確保通膨不會大幅低於 2% 的目標。

至於就業市場方面，加拿大央行表示隨著勞動市場的放鬆，薪資成長雖然上升，但正在放緩。企業定價行為「基本正常化」、通膨預期下降。

今年 6 月，加拿大央行政策聲明的最後一段聚焦的是這些擔憂，但 7 月的​​聲明在很大程度上被改寫為關注「持續的供應過剩」和通膨的「對立力量」——央行認為住房和服務阻礙了進展。

不過聲明中沒有提到最近央行首選核心指標的 3 個月移動平均值再次加速，該指標在 6 月加速至 2.91%。相反，決策者強調在中位數和 CPI 年度變化方面取得的進展。根據最新的預測，預料 CPI 將放緩至 2.5%。

分析指出，這是加拿大央行對通膨態度的顯著轉變。官員 6 月會議的討論摘要顯示，決策者曾就是否需要更多的通膨降溫證據才能放鬆貨幣政策展開辯論，現在他們更確信他們有足夠的證據。

另外，風險的平衡也在改變。官員將低於預期的家庭支出列為主要下行風險，並指出即將到來的抵押貸款續約是消費成長的風險。加拿大央行在聲明中表示，勞動市場出現了更多「疲軟跡象」，求職者找工作的時間更長了。