〈陸港盤後〉市場信心不足 A股三大指數重挫

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 16:30

中國 A 股市場三大指數周二（23 日）收盤同步走低，滬指大跌 1.65%，中國人民銀行（央行）周一意外「降息」，力圖展現拚經濟的一面，但市場信心依舊低落。

滬指周二收盤驟跌 1.65% 報 2,915.37 點，深證成指重挫 2.97% 報 8,606.58 點，創業板指重摔 3.04% 報 1,671.44 點。兩市成交額合計人民幣 6,622 億元。

半導體類股大幅下挫，有色、釀酒、醫藥、食品飲料等族群走低，銀行股逆勢上揚。

香港恒生指數周二收盤跌 0.94%，報 17,469.36 點，恒生科技指數大跌 1.82%，報 3,545.09 點。

中國央行周一發布公開市場業務公告，表示為強化公開市場操作機制，即日起公開市場 7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。

此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。

與此同時，中國央行周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。

以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次央行調低 LPR 10 個基點，借款者月供將因此減少 57.3 元，累積 30 年月供減少 2.1 萬元。

Union Bancaire Privee 常務董事 Vey-Sern Ling 說，這是一個好的跡象，儘管影響可能有限，但至少顯示政府正在努力支撐經濟。