〈房產〉新青安一路帶動房市新買氣 新竹縣市房價漲逾10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-19 12:51

2023 年 8 月新青安貸款政策上路也帶動房市買氣，全台房價也水漲船高，房仲業者彙整實價登錄成屋交易資訊，對比新青安實施前後 9 個月的七都房市變化後發現，新竹縣市、桃園市在新青安上路後，單價、總價皆有較大漲幅，尤其新竹縣市單、總價的漲幅皆逾 1 成。

根據實價登錄資料，新青安上路後，七大都會區的住宅平均單價皆有逾 5% 的漲幅，其中新竹縣市漲幅高達 11.2%，平均每坪上漲 3.3 萬元，總價也從 1396 萬元增加到 1541 萬元，增加 145 萬元。

永慶房屋研展中心副 理陳金萍表示，新竹縣市由於長年腹地受限，住宅供給相對不足，又是高科技核心地區，房市前景看好，新青安上路後，其投資、置產的需求更是得到大量釋放；在供給長年不足，以及需求強勁之下，新竹房價漲幅顯著，單價、總價皆有逾一成增長，排名七都之首。

而新青安上路後，各都的總價、單價的增幅程度基本一致，唯有台北的單價漲幅 5%，明顯高於總價增幅 0.7%。陳金萍說明，由於新青安有 1000 萬元的房貸上限，台北市平均總價約 2500 萬元，對一般受薪階級而言，購屋門檻高，在單價不斷上漲的情況下，出現只能犧牲坪數、換取總價不變的小宅化現象。

對比新青安實施前後，台北 20 坪內產品平均單價從 73.5 萬元漲至 78.3 萬元，漲幅 6.5% 高於其他坪數產品的增幅，連帶使台北的單價漲幅明顯大於總價的增長幅度。

同時，台北各區 20 坪內小宅的成交變化，大同區的小宅產品成交占比提升最多，從新青安上路前的 26% 大幅增加近 9 個百分點至新青安上路後 35%。陳金萍指出，大同區因套房產品價格相對實惠，再加上捷運路網密集和西區門戶計畫利多，在新青安的助力之下，有效促動該區小宅產品的成交量成長，使交易占比明顯提升。