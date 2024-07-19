〈房產〉全台上半年個人房地合一稅走高 嘉義縣成黑馬年增1.63倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-19 11:30

2024 年以來的台灣房市多頭讓稅收也大幅成長，房仲業者依財政部數據指出，今年上半年個人房地合一稅 293.1 億元，年增 87.9%，全台與六都均創同期新高；其中，嘉義縣成全台稅收黑馬，上半年房地合一稅達 2.06 億元，年增率 165.3%，為全台第一。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，近期股市熱錢持續炒熱房市，尤以都會區與科技產業進駐縣市，買氣表現更為突出。

根據財政部統計，各縣市上半年個人房地合一稅「納稅王」寶座，仍由台中市拿下，該市上半年個人房地合一稅共計收取 55.35 億 元，較去年成長 74.4%。而六都中漲幅最驚人則為新北、桃園市，兩者上半年個人房地合一稅收分別達 52.6 億、37.9 億元，均呈現倍數成長。

徐佳馨分析，台中市自 2020 年起，已連續 5 年上半年房地合一稅收都位居全台冠軍，顯示自疫情後的這一波房市多頭，以重劃區話題多、區域建設發展顯著的台中市最為受惠；而新北、桃園則受北市房價外溢影響，加上區域捷運機能日漸成熟，磁吸「脫北者」族群移入，致使房地合一稅收大增。

觀察六都以外縣市，今年上半年房地合一稅突破 1 億元的縣市達 12 個，相較 2023 年同期多出 3 個縣市，其中除了新竹縣市房價漲幅驚人 之外，嘉義縣更成為黑馬，房地合一稅收較去年同期高漲 1.6 倍。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，嘉義縣自第一季傳出半導體龍頭即將進駐之後，房市前景看漲，加上早有高鐵站等交通機能，區域吸引各大建商插旗，帶動整體房價、交易量穩定向上，讓政府稅收頗為豐潤。