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鉅亨速報

盤後速報 - 維熹(3501)次交易(23)日除息3元，參考價68.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

維熹(3501-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為68.5元，相較今日收盤價71.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 71.50 3.0 4.2% 0.0
2023/07/25 55.1 4.0 7.26% 0.0
2022/08/01 44.9 2.0 4.45% 0.0
2021/08/02 50.8 2.5 4.92% 0.0
2020/07/31 48.25 3.0 6.22% 0.0

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