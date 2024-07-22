盤後速報 - 維熹(3501)次交易(23)日除息3元，參考價68.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
維熹(3501-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為68.5元，相較今日收盤價71.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|71.50
|3.0
|4.2%
|0.0
|2023/07/25
|55.1
|4.0
|7.26%
|0.0
|2022/08/01
|44.9
|2.0
|4.45%
|0.0
|2021/08/02
|50.8
|2.5
|4.92%
|0.0
|2020/07/31
|48.25
|3.0
|6.22%
|0.0
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