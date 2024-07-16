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鉅亨速報

盤後速報 - 維熹(3501)下週(7月23日)除息3元，預估參考價71.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

維熹(3501-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月16日)收盤價74.90元計算，預估參考價為71.9元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

維熹(3501-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、資訊、電機及電器類電源線組。插座、插頭、轉接頭、組合式插頭。其他。近5日股價下跌2.61%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 74.90 3.0 4.01% 0.0
2023/07/25 55.1 4.0 7.26% 0.0
2022/08/01 44.9 2.0 4.45% 0.0
2021/08/02 50.8 2.5 4.92% 0.0
2020/07/31 48.25 3.0 6.22% 0.0

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