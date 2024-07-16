盤後速報 - 維熹(3501)下週(7月23日)除息3元，預估參考價71.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
維熹(3501-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月16日)收盤價74.90元計算，預估參考價為71.9元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
維熹(3501-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子、資訊、電機及電器類電源線組。插座、插頭、轉接頭、組合式插頭。其他。近5日股價下跌2.61%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|74.90
|3.0
|4.01%
|0.0
|2023/07/25
|55.1
|4.0
|7.26%
|0.0
|2022/08/01
|44.9
|2.0
|4.45%
|0.0
|2021/08/02
|50.8
|2.5
|4.92%
|0.0
|2020/07/31
|48.25
|3.0
|6.22%
|0.0
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