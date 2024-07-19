友達宇沛攜手必維集團、天泰能源及秋雨創新 加速推動淨零轉型
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-19 19:23
友達 (2409-TW) 旗下友達宇沛今 (19) 日攜手 Bureau Veritas 必維集團、天泰能源及秋雨創新舉辦「友達宇沛淨零轉型研討會」；友達宇沛於研討會中分享自主研發的 ACA 碳管理平台。
友達宇沛此次以「驅動企業轉型契機，邁向淨零永續未來」為主題，透過案例分享，探討台灣企業、再生能源業者到驗證端，面臨淨零、綠色轉型的困難與挑戰，以協助企業實踐永續凈零目標。
友達宇沛於研討會中分享自主研發的 ACA 碳管理平台「組織碳盤查模組」與「產品碳足跡模組」，及擴增應用「歐盟 CBAM」工具，便利產出對應填報報表，幫助受管制企業能更輕鬆、快速遞交報告。
另從能源管理面，友達宇沛分享盤查之後如何將節能優化的效益提升，以便快速回收投入成本；以及低碳智慧新時代下的「淨零智慧建築」；還有最新研發的「零耗能環境異臭味抑制解決方案」，可改善水質與環境異味，創造友善環境，提供企業啟動低碳轉型的具體解方。
友達宇沛表示，2050 淨零承諾已是國家方針，南臺灣更是製造業重鎮，產值約占全台灣的三分之一，公司致力在碳排放與水資源管理、節能技術及資源循環面，提供企業全方位綠色製造轉型服務，盼能幫助台灣產業加速達成淨零目標。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇