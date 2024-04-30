〈友達法說〉Q2面板量價揚 垂直場域營收強勁雙位數季增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-30 19:31

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，展望第二季，公司預估，面板出貨量估季增中低個位數、出貨單價 (ASP) 以美元計則估季增低個位數，而在完成併購德國 BHTC 後，第二季垂直事業營收可望有強勁雙位數季增。

友達董事長彭双浪表示，目前產業庫存健康，品牌廠也因應下半年巴黎奧運、歐洲杯足球賽等旺季需求到來，電視及顯示器備貨轉趨積極，刺激整體面板需求，IT 市場則期待下半年的 AI PC 及商用筆電能帶來一波需求。

至於 4 月 3 日大地震對友達北部廠區短期產出造成影響，但公司表示，透過其他廠區產能調度支援，客戶出貨不受影響，目前在團隊的努力下，受影響廠區目標一個月內恢復正常生產，稼動率會持續根據市場情況進行動態調整。

垂直場場域事業方面，友達表示，4 月 2 日順利完成 BHTC 的收購，將直接挹注垂直場域事業的營收，加上友達自身的車用事業、商用工控、太陽能工程、及其他垂直場域事業，也持續提供成長動能。