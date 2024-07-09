面板雙虎6月營收持穩 友達Q2創9季新高、群創寫3季最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-09 16:23
面板雙虎今 (9) 日公告 6 月營收，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 均與前一月大致持平；友達第二季營收更改寫 9 季新高、群創則寫近 3 季最佳。
友達 6 月 252.21 億元，月減 0.4%、年增 9.9%；第二季營收 743.27 億元，寫 9 季新高，季增 25%、年增 17.4%；上半年營收 1338.05 億元，年增 16.9%。
友達說明，6 月面板總出貨面積達 204.6 萬平方米，月增 10.3%、年增 1.4%；第二季面板總出貨面積達 556.8 萬平方米，季增 5.1%、年減 2.4%。
群創 6 月營收 187.41 億元，月減 0.6%、年減 3.1%；第二季營收 568.61 億元，季增 12.6%、年增 3.2%；上半年營收 1073.52 億元，年增 6.6%。
群創 6 月大尺寸出貨量共計 962 萬片，月減 7.3%、中小尺寸合併出貨量共計 2060 萬片，月增 23.4%。
群創第二季大尺寸合併出貨量共計 3006 萬片，季增 17.9%；中小尺寸合併出貨量共計 5485 萬片，季減 18.6%。
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